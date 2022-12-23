Дешам не хотел видеть Бензема на ЧМ-2022. Ему пришлось вызвать Карима из-за игры за «Реал»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не хотел видеть нападающего «Реала» Карима Бензема в национальной команде на ЧМ-2022.

По информации журналиста Ромена Молины, тренер был вынужден вызвать футболиста в сборную из-за его яркой игры за «Реал». Это привело к недовольству лидеров команды – Уго Льориса, Антуана Гризманна, Поля Погба и Оливье Жиру.

Бензема объявил о завершении международной карьеры.

Его статистика в сборной – 97 матчей, 37 голов, 20 ассистов.

Игрок «Реала» мог помочь французам в плей-офф ЧМ-2022, но тренерский штаб не воспользовался этим.

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