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    Дибала рассказал, кто посоветовал ему пробить пенальти в матче с Францией по центру

    Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал, кто ему советовал бить по центру в послематчевой серии пенальти финала чемпионата мира-2022 против Франции.

    «Пробить по центру мне посоветовал наш вратарь Эмилиано Мартинес. Я должен был реализовать удар, поскольку меня выпустили именно под серию пенальти.

    Я хотел бить в угол, но Мартинес сказал бить по центру, потому что вратарь Уго Льорис обязательно прыгнет в угол. Так все и вышло», – сказал Дибала.

    • Форвард реализовал попытку.
    • Аргентина победила в серии пенальти.
    • Мартинес признан лучшим вратарем ЧМ-2022.

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    Источник: сайт Альфредо Педуллы

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