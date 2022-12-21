Дибала рассказал, кто посоветовал ему пробить пенальти в матче с Францией по центру

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал, кто ему советовал бить по центру в послематчевой серии пенальти финала чемпионата мира-2022 против Франции.

«Пробить по центру мне посоветовал наш вратарь Эмилиано Мартинес. Я должен был реализовать удар, поскольку меня выпустили именно под серию пенальти.

Я хотел бить в угол, но Мартинес сказал бить по центру, потому что вратарь Уго Льорис обязательно прыгнет в угол. Так все и вышло», – сказал Дибала.

Форвард реализовал попытку.

Аргентина победила в серии пенальти.

Мартинес признан лучшим вратарем ЧМ-2022.

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