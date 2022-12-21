Миллер и Медведев посетили Бразилию, чтобы встретиться с коллегами из «Коринтианса» и «Палмейраса»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев посетили с рабочим визитом Бразилию. Цель – встреча с коллегами из «Коринтианса» и «Палмейраса».

В Бразилии предполагают, что с «Коринтиансом» пойдет диалог насчет выкупа форварда Юри Алберто, а с «Палмейрасом» – о продаже полузащитника Клаудиньо.

«Палмейрас» – чемпион Бразилии.

Юри Алберто арендован у «Зенита» до лета.

Медведев на прошлой неделе был на ЧМ-2022 в Катаре.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно