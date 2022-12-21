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    Миллер и Медведев посетили Бразилию, чтобы встретиться с коллегами из «Коринтианса» и «Палмейраса»

    Председатель правления «Газпрома» и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев посетили с рабочим визитом Бразилию. Цель – встреча с коллегами из «Коринтианса» и «Палмейраса».

    В Бразилии предполагают, что с «Коринтиансом» пойдет диалог насчет выкупа форварда Юри Алберто, а с «Палмейрасом» – о продаже полузащитника Клаудиньо.

    • «Палмейрас» – чемпион Бразилии.
    • Юри Алберто арендован у «Зенита» до лета.
    • Медведев на прошлой неделе был на ЧМ-2022 в Катаре.

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    Источник: Lance

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