Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бензема считает, что Дешам выгнал его из сборной. Он не хотел уезжать после получения травмы

    Появились новые подробности конфликта между главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом и форвардом «Реала» Каримом Бензема.

    После получения травмы в преддверии ЧМ-2022 футболист не собирался покидать расположение национальной команды.

    Ситуация изменилась, когда Дешам подошел к нападающему и сказал: «Жаль, Карим, что тебе придется уехать».

    Бензема воспринял это так, что тренер его выгнал из сборной. В связи с этим он не намерен ехать на финал ЧМ-2022.

    Что касается травмы действующего обладателя «Золотого мяча», то она оказалась не очень серьезной. Француз мог играть на ЧМ-2022 уже в матчах плей-офф.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Во Франции рассказали, за что Дешам обиделся на Бензема 5
    Макрон пригласит Бензема, Канте и Погба на финал ЧМ-2022 1
    Дешам отказался отвечать на вопрос об участии Бензема в финале ЧМ-2022 1
    Источник: Libertad Digital

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11