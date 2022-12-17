Бензема считает, что Дешам выгнал его из сборной. Он не хотел уезжать после получения травмы

Появились новые подробности конфликта между главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом и форвардом «Реала» Каримом Бензема.
После получения травмы в преддверии ЧМ-2022 футболист не собирался покидать расположение национальной команды.
Ситуация изменилась, когда Дешам подошел к нападающему и сказал: «Жаль, Карим, что тебе придется уехать».
Бензема воспринял это так, что тренер его выгнал из сборной. В связи с этим он не намерен ехать на финал ЧМ-2022.
Что касается травмы действующего обладателя «Золотого мяча», то она оказалась не очень серьезной. Француз мог играть на ЧМ-2022 уже в матчах плей-офф.
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Источник: Libertad Digital