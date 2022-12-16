Во Франции рассказали, за что Дешам обиделся на Бензема

Стало известно о напряженных отношениях между главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом и форвардом «Реала» Каримом Бензема.

Между ними никогда не было полного взаимопонимания, однако в последнее время ситуация ухудшилась.

Тренер обиделся на футболиста за то, что он не поблагодарил его в своей речи на церемонии вручения «Золотого мяча».

Бензема пропускает ЧМ-2022 из-за травмы, но его официально не исключали из заявки команды, поэтому он может получить медаль.

Без нападающего «Реала» Франция дошла до финала, где встретится с Аргентиной.

Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.

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