В эти минуты проходит матч 1/2 финала чемпионата мира-2022 между сборными Франции и Марокко. Французы забили на пятой минуте.
Отличился Тео Эрнандес. Его мяч стал самым быстрым в полуфинале чемпионата мира с 1958 года, когда бразилец Вава забил на второй минуте матча против Франции.
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Источник: телеграм-канал Opta