В эти минуты проходит матч 1/2 финала чемпионата мира-2022 между сборными Франции и Марокко. Французы забили на пятой минуте.

Отличился Тео Эрнандес. Его мяч стал самым быстрым в полуфинале чемпионата мира с 1958 года, когда бразилец Вава забил на второй минуте матча против Франции.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Катаре.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира