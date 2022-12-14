Экс-футболист «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2022 Франция – Марокко.
«Кто будет играть в финале? В полуфиналах нет аутсайдеров. Францию сложно назвать фаворитом. Португалию в игре с марокканцами тоже называли фаворитом – как и в предыдущих матчах.
Безусловно, сейчас уже шансы у всех равны», – сказал Широков.
- Франция и Марокко сыграют сегодня, 14 декабря.
- Начало матча на стадионе «Аль Бейт» в Аль Хоре – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовый онлайн.
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Источник: «Чемпионат»