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    Бензема обратился к сборной Франции после выхода в полуфинал ЧМ-2022

    Нападающий «Реала» Карим Бензема поддержал сборную Франции, которая в субботу победила Англию в четвертьфинале чемпионата мира-2022.

    «Давайте, ребята! Еще две игры, мы почти у цели... Я с вами. Вперед!» – написал 34-летний футболист в соцсетях.

    • В 1/2 финала ЧМ-2022 Франция встретится с Марокко.
    • Бензема пропускает турнир из-за травмы.
    • Форварда официально не исключали из заявки команды, поэтому он может получить медаль.

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    Источник: «Бомбардир»

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