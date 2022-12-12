Нападающий «Реала» Карим Бензема поддержал сборную Франции, которая в субботу победила Англию в четвертьфинале чемпионата мира-2022.
«Давайте, ребята! Еще две игры, мы почти у цели... Я с вами. Вперед!» – написал 34-летний футболист в соцсетях.
- В 1/2 финала ЧМ-2022 Франция встретится с Марокко.
- Бензема пропускает турнир из-за травмы.
- Форварда официально не исключали из заявки команды, поэтому он может получить медаль.
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Источник: «Бомбардир»