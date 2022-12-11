Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил исход матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Франции (1:2).

«Игра оправдала ожидания. Футболисты отдали все силы. Все решили детали. Я горжусь, как мы прошли турнир.

Поздравляю Францию. Не думаю, что мы могли сделать что-то большее.

Мы не использовали свои моменты. Гарри Кейн? Он потрясающе себя проявляет, он очень надежный. Если бы не Кейн, нас бы не было в 1/4 финала.

В большинстве моментов мы все делали правильно. Наша команда была способна на победу на ЧМ-2022», – считает Саутгейт.

Франция – действующий чемпион мира.

В 1/2 финала Франция сыграет с Марокко.

Матч состоится 18 декабря.

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