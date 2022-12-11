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    Саутгейт: «Не думаю, что против Франции мы могли сделать что-то большее. Горжусь командой»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил исход матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Франции (1:2).

    «Игра оправдала ожидания. Футболисты отдали все силы. Все решили детали. Я горжусь, как мы прошли турнир.

    Поздравляю Францию. Не думаю, что мы могли сделать что-то большее.

    Мы не использовали свои моменты. Гарри Кейн? Он потрясающе себя проявляет, он очень надежный. Если бы не Кейн, нас бы не было в 1/4 финала.

    В большинстве моментов мы все делали правильно. Наша команда была способна на победу на ЧМ-2022», – считает Саутгейт.

    • Франция – действующий чемпион мира.
    • В 1/2 финала Франция сыграет с Марокко.
    • Матч состоится 18 декабря.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1956

      DMитрий 2 минуты назад

      Мы нет. А ты ДА. Ты как главный не должен был позволять бить вторую точке Кейну. Хотя мне пох. Просто так ремарка.

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      Рейтинг: +23727

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Футбольный Боженька всё расставил на свои места. Отдыхайте.

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