На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут два матча 1/4 финала.
Португалия встретится с Марокко, а Франция сыграет с Англией.
«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча между французами и англичанами.
ЧМ-2022. 1/4 финала
10 декабря, 18:00 мск
Стадион: Аль Тумама (Доха), вместимость: 40000
Главный судья: Факундо Тельо (Аргентина)
Англия – Франция Текстовая онлайн-трансляция
10 декабря, 22:00 мск
Стадион: Аль Бейт (Аль Хор), вместимость: 60000
Главный судья: Вилтон Сампайо (Бразилия)
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Источник: «Бомбардир»