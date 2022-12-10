Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Португалия сыграет с Марокко, Франция – с Англией

    На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут два матча 1/4 финала.

    Португалия встретится с Марокко, а Франция сыграет с Англией.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча между французами и англичанами.

    ЧМ-2022. 1/4 финала

    Марокко – Португалия

    10 декабря, 18:00 мск

    Стадион: Аль Тумама (Доха), вместимость: 40000

    Главный судья: Факундо Тельо (Аргентина)

    Трансляция Прогноз

    Англия – Франция Текстовая онлайн-трансляция

    10 декабря, 22:00 мск

    Стадион: Аль Бейт (Аль Хор), вместимость: 60000

    Главный судья: Вилтон Сампайо (Бразилия)

    Трансляция Прогноз

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3179

      Ziklop 56 минут назад

      появляется шанс увидеть финал Месси - Роналду.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11