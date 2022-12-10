На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут два матча 1/4 финала.

Португалия встретится с Марокко, а Франция сыграет с Англией.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча между французами и англичанами.

ЧМ-2022. 1/4 финала

Марокко – Португалия

10 декабря, 18:00 мск

Стадион: Аль Тумама (Доха), вместимость: 40000

Главный судья: Факундо Тельо (Аргентина)

Трансляция Прогноз

Англия – Франция Текстовая онлайн-трансляция

10 декабря, 22:00 мск

Стадион: Аль Бейт (Аль Хор), вместимость: 60000

Главный судья: Вилтон Сампайо (Бразилия)

Трансляция Прогноз

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