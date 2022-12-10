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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Марокко - Португалия
Марокко - Португалия: обзор матча 10 декабря 2022
Марокко
10.12.2022, суббота, 18:00
Чемпионат мира, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Португалия
42'
Ю. Эн-Несири
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марокко - Португалия
Вторая желтая
В. Чеддира
90'
+3
Желтая карточка
В. Чеддира
90'
+1
87'
Желтая карточка
Витинья
Замена
Я. Жабран
️️️️
С. Буфал
82'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Х. Зиеш
82'
79'
Замена
Р. Орта
️️️️
Д. Далот
Желтая карточка
А. Дари
70'
69'
Замена
Витинья
️️️️
Отавио
69'
Замена
Р. Леау
️️️️
Г. Рамуш
Замена
Б. Банун
️️️️
Ю. Эн-Несири
65'
Замена
В. Чеддира
️️️️
С. Амалла
65'
Замена
А. Дари
️️️️
Р. Сайсс
57'
Травма
Р. Сайсс
56'
51'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Р. Геррейру
51'
Замена
К. Роналду
️️️️
Р. Невеш
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Я. Аттиат-Алла
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
8
Аззедин Унаи
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
15
Селим Амалла
ЦП
17
Софьян Буфал
ЛФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
7
Хаким Зиеш
РФ
Главный тренер
Валид Реграги
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
16
Отавио
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Марокко
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
15
Ашраф Дари
ЦЗ
24
Бадр Банун
ЦЗ
17
Эз Абде
ЛВ
10
Анасс Зарури
ЛВ
26
Яхья Жабран
ОП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
13
Илиас Хаир
АП
14
Закария Абухляль
ПВ
21
Валид Чеддира
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
24
Рикарду Орта
ЛВ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
23
Витинья
ЦП
6
Матеус Нуньес
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
4-1-2-3
1
Буну
17
Аттиат-Алла
18
Эль-Ямик
6
Сайсс
2
Хакими
8
Унаи
4
Амрабат
15
Амалла
17
Буфал
19
Эн-Несири
7
Зиеш
4-1-1-2-2
1
Кошта
2
Далот
3
Пепе
3
Диаш
5
Геррейру
21
Невеш
16
Отавио
10
Силва
8
Фернандеш
10
Феликс
9
Рамуш
6
Сайсс
15
Дари
15
Дари
6
Сайсс
19
Эн-Несири
24
Банун
24
Банун
19
Эн-Несири
17
Буфал
26
Жабран
26
Жабран
17
Буфал
7
Зиеш
14
Абухляль
14
Абухляль
7
Зиеш
15
Амалла
21
Чеддира
21
Чеддира
15
Амалла
2
Далот
24
Орта
24
Орта
2
Далот
9
Рамуш
7
Леау
7
Леау
9
Рамуш
5
Геррейру
20
Канселу
20
Канселу
5
Геррейру
16
Отавио
23
Витинья
23
Витинья
16
Отавио
21
Невеш
7
Роналду
7
Роналду
21
Невеш
Остались в запасе
Марокко
Португалия
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
13
Илиас Хаир
АП
17
Эз Абде
ЛВ
10
Анасс Зарури
ЛВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
13
Илиас Хаир
АП
17
Эз Абде
ЛВ
10
Анасс Зарури
ЛВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Марокко - Португалия
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Аль Тумама
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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