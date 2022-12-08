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    Марокко – Португалия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 10 декабря

    Сборные Марокко и Португалии сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в субботу, 10 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Марокканцы выиграли группу F, набрав семь очков (две победы, одна ничья). В 1/8 финала сборная прошла Испанию по пенальти.

    Португальцы выиграли группу H, набрав шесть очков (две победы, одно поражение). В 1/8 команда разгромила Швейцарию (6:1).

    Команды в 21-м веке провели одну игру: Португалия победила со счетом 1:0.

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    Коэффициенты:

    • Победа Марокко – 5.70
    • Ничья – 3.70
    • Победа Португалии – 1.73

    Рекомендуемая ставка: победа Португалии

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Источник: «Бомбардир»

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