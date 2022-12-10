Марокко – Португалия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 10 декабря

Сборные Марокко и Португалии сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в субботу, 10 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Марокканцы выиграли группу F, набрав семь очков (две победы, одна ничья). В 1/8 финала сборная прошла Испанию по пенальти.

Португальцы выиграли группу H, набрав шесть очков (две победы, одно поражение). В 1/8 команда разгромила Швейцарию (6:1).

Команды в 21-м веке провели одну игру: Португалия победила со счетом 1:0.

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Коэффициенты:

Победа Марокко – 5.70

Ничья – 3.70

Победа Португалии – 1.73

Рекомендуемая ставка: победа Португалии

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