Вчера просрал на кофейных и тюльпановых . если ещё сегодня и портвейные . с легушатниками подведут . то полный банкрот ....
Стали известны стартовые составы Марокко и Португалии на матч 1/4 финала чемпионата мира-2022.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Капитан португальцев Криштиану Роналду начнет в запасе вторую встречу подряд.
Марокко: Буну, Хакими, Эль-Амик, Сайсс, Аттиат-Алла, Амрабат, Унахи, Амалла, Зиеш, Эн-Несири, Буфал.
Португалия: Кошта, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Невеш, Отавио, Силва, Фернандеш, Фелиш, Рамуш.
- Матч пройдет на стадионе «Аль Тумама» в Дохе.
- Начало – в 18:00 мск.
Сборные Марокко и Португалии встречались между собой всего 2 раза и обе игры проходили в рамках чемпионатов мира по футболу. Первый поединок состоялся в 1986 году в Мексике, где сборная Марокко смогла одержать верх со счетом 3:1 на групповой стадии чемпионата мира.
Второй матч прошел в 2018 году на чемпионате мира по футболу в России, игра прошла в Лужниках и сборная Португалии одержала победу со счетом 1:0, единственный гол в той встрече забил Криштиану Роналду на четвертой минуте, как и в 1986 году, поединок проходил на групповой стадии.
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