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    Марокко – Португалия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Стали известны стартовые составы Марокко и Португалии на матч 1/4 финала чемпионата мира-2022.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Капитан португальцев Криштиану Роналду начнет в запасе вторую встречу подряд.

    Марокко: Буну, Хакими, Эль-Амик, Сайсс, Аттиат-Алла, Амрабат, Унахи, Амалла, Зиеш, Эн-Несири, Буфал.

    Португалия: Кошта, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Невеш, Отавио, Силва, Фернандеш, Фелиш, Рамуш.

    • Матч пройдет на стадионе «Аль Тумама» в Дохе.
    • Начало – в 18:00 мск.

    Состав марокко на матч ЧМСостав португалии на мат ЧМ 2022

    Сборные Марокко и Португалии встречались между собой всего 2 раза и обе игры проходили в рамках чемпионатов мира по футболу. Первый поединок состоялся в 1986 году в Мексике, где сборная Марокко смогла одержать верх со счетом 3:1 на групповой стадии чемпионата мира.

    Второй матч прошел в 2018 году на чемпионате мира по футболу в России, игра прошла в Лужниках и сборная Португалии одержала победу со счетом 1:0, единственный гол в той встрече забил Криштиану Роналду на четвертой минуте, как и в 1986 году, поединок проходил на групповой стадии.

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    Источник: сайт ФИФА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26644

      slavutiq70 51 минуту назад

      Вчера просрал на кофейных и тюльпановых . если ещё сегодня и портвейные . с легушатниками подведут . то полный банкрот ....

      1
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      Рейтинг: +6624

      Красногорск_Фан > slavutiq70 39 минут назад

      Иди в литераторы . слог у тебя шедевральный ! Надеюсь и портвейновые и лягушковые выиграют

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      Рейтинг: +20150

      Persona_non_Grata > slavutiq70 7 минут назад

      Я даже из первой полусотни вылетел," благодаря" вчерашним нежданчикам (((

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      Рейтинг: +26644

      slavutiq70 > Persona_non_Grata 5 минут назад

      Такая же херня .....

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      Рейтинг: +1136

      ARSteven89 56 минут назад

      Криштиану, конечно, тяготит нахождение в запасе. Ведь он перед турниром говорил, что цель - ещё поиграть в Европе и этого можно достигнуть путём хорошего выступления на ЧМ, но как себя проявить, когда ты в запасе. Похоже это закат!

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