Стали известны стартовые составы Марокко и Португалии на матч 1/4 финала чемпионата мира-2022.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Капитан португальцев Криштиану Роналду начнет в запасе вторую встречу подряд.

Марокко: Буну, Хакими, Эль-Амик, Сайсс, Аттиат-Алла, Амрабат, Унахи, Амалла, Зиеш, Эн-Несири, Буфал.

Португалия: Кошта, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Невеш, Отавио, Силва, Фернандеш, Фелиш, Рамуш.

Матч пройдет на стадионе «Аль Тумама» в Дохе.

Начало – в 18:00 мск.

Сборные Марокко и Португалии встречались между собой всего 2 раза и обе игры проходили в рамках чемпионатов мира по футболу. Первый поединок состоялся в 1986 году в Мексике, где сборная Марокко смогла одержать верх со счетом 3:1 на групповой стадии чемпионата мира.

Второй матч прошел в 2018 году на чемпионате мира по футболу в России, игра прошла в Лужниках и сборная Португалии одержала победу со счетом 1:0, единственный гол в той встрече забил Криштиану Роналду на четвертой минуте, как и в 1986 году, поединок проходил на групповой стадии.

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