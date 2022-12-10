Сборные Марокко и Португалии сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Марокканцы выиграли группу F, набрав семь очков (две победы, одна ничья). В 1/8 финала сборная прошла Испанию по пенальти.

Португальцы выиграли группу H, набрав шесть очков (две победы, одно поражение). В 1/8 команда разгромила Швейцарию (6:1).

Матч пройдет на стадионе «Аль Тумама» в Дохе, вместимость которого составляет 44 400 зрителей.

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Встреча состоится в субботу, 10 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 18:00 по московскому времени.

Сборная Португалии является фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 1.73 и уверены в успехе команды. Победа Марокко кажется менее вероятной с коэффициентом 5.70, на ничью 3.70.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.

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