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    Где и во сколько смотреть матч Марокко – Португалия: 10 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

    Сборные Марокко и Португалии сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Марокканцы выиграли группу F, набрав семь очков (две победы, одна ничья). В 1/8 финала сборная прошла Испанию по пенальти.

    Португальцы выиграли группу H, набрав шесть очков (две победы, одно поражение). В 1/8 команда разгромила Швейцарию (6:1).

    Матч пройдет на стадионе «Аль Тумама» в Дохе, вместимость которого составляет 44 400 зрителей.

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    • Встреча состоится в субботу, 10 декабря.
    • Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.

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    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

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    Источник: «Бомбардир»

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