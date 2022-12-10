Сборные Англии и Франции сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Англия выиграла группу B, набрав семь очков (две победы и одна ничья). В 1/8 финала сборная разгромила Сенегал (3:0).

Французы выиграли группу D: две победы, одно поражение. В 1/8 финала команда победила Польшу (3:1).

Матч пройдет на стадионе «Аль Бейт» (Аль Хор), вместимость которого составляет 68 895 зрителей.

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Встреча состоится в субботу, 10 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 22:00 по московскому времени.

Сборная Франции является фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 2.55 и уверены в успехе команды. Победа Англии кажется менее вероятной с коэффициентом 2.55, на ничью 3.25.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.

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