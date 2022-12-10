Сборные Англии и Франции назвали стартовые составы на матч 1/4 финала чемпионата мира-2022.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Хендерсон, Райс, Беллингем, Сака, Кейн, Фоден.
Франция: Льорис, Кунде, Упамекано, Варан, Эрнандес, Рабьо, Чуамени, Гризманн, Дембеле, Жиру, Мбаппе.
- Матч начнется в 22:00 по Москве.
- Место проведения – «Аль-Бейт» (Аль Хор).
Сборные Англии и Франции провели 42 матча в общем сложности между собой, 24 раза победы добивались Англичане, у сборной Франции всего 11 побед в очных встречах, 6 раз команды играли вничью. Сборная Англии смогла поразить ворота 143 раза по всех матча, Французы забили 47 мячей.
Что касается чемпионатов мира, то сборные встречались всего 2 раза и в обоих матчах сборная Англии была сильней своего соперника. Первый раз команды встречались на ЧМ в 1966 году, тогда Англия оказалась сильнее со счетом 2:0, второй поединок состоялся в 1982 году в Испании и тогда Французы проиграли со счетом 3:1.
Интересный факт, самый результативный матч между командами произошел в 1908 году, больше века прошло с того времени как сборная Англии смогла забить Французам 20 мячей, матч завершился со счетом 20:0!
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Прогноз на матч Англия – Франция
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