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    Англия – Франция: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Сборные Англии и Франции назвали стартовые составы на матч 1/4 финала чемпионата мира-2022.

    Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Хендерсон, Райс, Беллингем, Сака, Кейн, Фоден.

    Франция: Льорис, Кунде, Упамекано, Варан, Эрнандес, Рабьо, Чуамени, Гризманн, Дембеле, Жиру, Мбаппе.

    • Матч начнется в 22:00 по Москве.
    • Место проведения – «Аль-Бейт» (Аль Хор).

    Состав сборной Англии на ЧМ-2022Состав Франции на матч ЧМ-2022

    Сборные Англии и Франции провели 42 матча в общем сложности между собой, 24 раза победы добивались Англичане, у сборной Франции всего 11 побед в очных встречах, 6 раз команды играли вничью. Сборная Англии смогла поразить ворота 143 раза по всех матча, Французы забили 47 мячей.

    Что касается чемпионатов мира, то сборные встречались всего 2 раза и в обоих матчах сборная Англии была сильней своего соперника. Первый раз команды встречались на ЧМ в 1966 году, тогда Англия оказалась сильнее со счетом 2:0, второй поединок состоялся в 1982 году в Испании и тогда Французы проиграли со счетом 3:1.

    Интересный факт, самый результативный матч между командами произошел в 1908 году, больше века прошло с того времени как сборная Англии смогла забить Французам 20 мячей, матч завершился со счетом 20:0!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +28

      kokshareal 1 час назад

      Давай французы, вышверните этих мразей с турнира

      1
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      Рейтинг: +563

      egor tikhonov > kokshareal 34 минуты назад

      а при чём тут футболисты?

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