Сборные Англии и Франции назвали стартовые составы на матч 1/4 финала чемпионата мира-2022.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Хендерсон, Райс, Беллингем, Сака, Кейн, Фоден.

Франция: Льорис, Кунде, Упамекано, Варан, Эрнандес, Рабьо, Чуамени, Гризманн, Дембеле, Жиру, Мбаппе.

Матч начнется в 22:00 по Москве.

Место проведения – «Аль-Бейт» (Аль Хор).

Сборные Англии и Франции провели 42 матча в общем сложности между собой, 24 раза победы добивались Англичане, у сборной Франции всего 11 побед в очных встречах, 6 раз команды играли вничью. Сборная Англии смогла поразить ворота 143 раза по всех матча, Французы забили 47 мячей.

Что касается чемпионатов мира, то сборные встречались всего 2 раза и в обоих матчах сборная Англии была сильней своего соперника. Первый раз команды встречались на ЧМ в 1966 году, тогда Англия оказалась сильнее со счетом 2:0, второй поединок состоялся в 1982 году в Испании и тогда Французы проиграли со счетом 3:1.

Интересный факт, самый результативный матч между командами произошел в 1908 году, больше века прошло с того времени как сборная Англии смогла забить Французам 20 мячей, матч завершился со счетом 20:0!

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Прогноз на матч Англия – Франция

Где смотреть матч Англия – Франция

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