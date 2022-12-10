Англия – Франция: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 10 декабря

Сборные Англии и Франции сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в субботу, 10 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Англия выиграла группу B, набрав семь очков (две победы и одна ничья). В 1/8 финала сборная разгромила Сенегал (3:0).

Французы выиграли группу D: две победы, одно поражение. В 1/8 финала команда победила Польшу (3:1).

Команды играли друг с другом 13 раз: три победы англичан, четыре ничьих, шесть раз выиграли француцы.

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Коэффициенты:

Победа Англии – 3.10

Ничья – 3.25

Победа Франции – 2.55

Рекомендуемая ставка: проход Франции

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