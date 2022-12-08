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    Англия – Франция: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 10 декабря

    Сборные Англии и Франции сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в субботу, 10 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Англия выиграла группу B, набрав семь очков (две победы и одна ничья). В 1/8 финала сборная разгромила Сенегал (3:0).

    Французы выиграли группу D: две победы, одно поражение. В 1/8 финала команда победила Польшу (3:1).

    Команды играли друг с другом 13 раз: три победы англичан, четыре ничьих, шесть раз выиграли француцы.

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    Коэффициенты:

    • Победа Англии – 3.10
    • Ничья – 3.25
    • Победа Франции – 2.55

    Рекомендуемая ставка: проход Франции

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Источник: «Бомбардир»

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