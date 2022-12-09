Энрике рассчитывал на новый контракт, несмотря на вылет сборной Испании с ЧМ-2022

Луис Энрике хотел остаться на посту главного тренера сборной Испании.

Несмотря на ранний вылет команды с чемпионата мира, 52-летний специалист рассчитывал на новый контракт.

Однако испанская федерация футбола решила не продолжать с ним сотрудничество.

Испания вылетела с ЧМ-2022 от Марокко.

Они во 2-й раз подряд покинули турнир, остановившись на стадии 1/8 финала.

Вместо Энрике сборную Испании возглавил Луис де ла Фуэнте.

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