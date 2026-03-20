Глава КОНМЕБОЛ назвал победителя в отмененной Финалиссиме

Президент Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес сказал, что Аргентина был готова играть в матче Финалиссимы, а Испания – нет.

«Если нам зачтут техническую победу, то Аргентина станет двукратным чемпионом Финалиссимы. Мы должны верить в себя. Трава на другой стороне не всегда зеленая.

Мы узнали, что Испания сыграет 31 марта в Барселоне. И как чемпионы миры я буду защищать этот титул. Мы двукратные чемпионы Финалиссимы, а они не явились на матч», – сказал Домингес.

Матч между сборными Аргентины и Испании был перенесен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Игра должна была состояться в Катаре 27 марта.

Стороны в итоге не смогли договориться о новом месте проведения встречи, и она была отменена.