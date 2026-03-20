Глава КОНМЕБОЛ назвал победителя в отмененной Финалиссиме

Президент Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес сказал, что Аргентина был готова играть в матче Финалиссимы, а Испания – нет.
«Если нам зачтут техническую победу, то Аргентина станет двукратным чемпионом Финалиссимы. Мы должны верить в себя. Трава на другой стороне не всегда зеленая.
Мы узнали, что Испания сыграет 31 марта в Барселоне. И как чемпионы миры я буду защищать этот титул. Мы двукратные чемпионы Финалиссимы, а они не явились на матч», – сказал Домингес.
Матч между сборными Аргентины и Испании был перенесен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Игра должна была состояться в Катаре 27 марта.
Стороны в итоге не смогли договориться о новом месте проведения встречи, и она была отменена.
- Турнир организуют континентальные федерации футбола – УЕФА и КОНМЕБОЛ.
- Он был возрожден в 2022 году. Тогда Аргентина победила Италию со счетом 3:0 на стадионе «Уэмбли».
- Аргентина – победитель Кубка Америки-2024, Испания – чемпион Европы-2024.
Источник: TyC Sports