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    Энрике хочет вернуться в клубный футбол после увольнения из сборной Испании

    Стало известно, что будет делать Луис Энрике после увольнения из сборной Испании.

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, экс-тренер «Барселоны» планирует вернуться в клубный футбол.

    • Новым главным тренером сборной стал 61-летний Луис де ла Фуэнте.
    • Энрике тренировал сборную Испании с 2018 года.
    • На Евро-2020 команда выиграла бронзовые медали.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2237

      serglider 34 минуты назад

      Мне вот интересно, а что на Евро вручают бронзовые медали? Насколько я понимаю, проигравшие полуфиналы на Евро, матч за бронзу, как на том же ЧМ, не проводят))) Получается либо бронзовые медали вручают с разу двум сборным или журналюги просто придумывают сказку о "бронзе" для неудачников, которые на самом деле только вошли в четверку финалистов.

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      Рейтинг: +2133

      LOKOfanatik19 > serglider 19 минут назад

      Да так оно и есть, бронзу на евро получают сразу 2 команды. Так же и Россия бронзовый призер евро 2008.

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