Энрике хочет вернуться в клубный футбол после увольнения из сборной Испании

Стало известно, что будет делать Луис Энрике после увольнения из сборной Испании.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, экс-тренер «Барселоны» планирует вернуться в клубный футбол.

Новым главным тренером сборной стал 61-летний Луис де ла Фуэнте.

Энрике тренировал сборную Испании с 2018 года.

На Евро-2020 команда выиграла бронзовые медали.

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