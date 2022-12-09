Энрике хочет вернуться в клубный футбол после увольнения из сборной Испании

Стало известно, что будет делать Луис Энрике после увольнения из сборной Испании.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, экс-тренер «Барселоны» планирует вернуться в клубный футбол.
- Новым главным тренером сборной стал 61-летний Луис де ла Фуэнте.
- Энрике тренировал сборную Испании с 2018 года.
- На Евро-2020 команда выиграла бронзовые медали.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо