Энрике хочет вернуться в клубный футбол после увольнения из сборной Испании

Мне вот интересно, а что на Евро вручают бронзовые медали? Насколько я понимаю, проигравшие полуфиналы на Евро, матч за бронзу, как на том же ЧМ, не проводят))) Получается либо бронзовые медали вручают с разу двум сборным или журналюги просто придумывают сказку о "бронзе" для неудачников, которые на самом деле только вошли в четверку финалистов.
Стало известно, что будет делать Луис Энрике после увольнения из сборной Испании.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, экс-тренер «Барселоны» планирует вернуться в клубный футбол.
- Новым главным тренером сборной стал 61-летний Луис де ла Фуэнте.
- Энрике тренировал сборную Испании с 2018 года.
- На Евро-2020 команда выиграла бронзовые медали.
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