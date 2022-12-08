Определен самый мощный голевой удар ЧМ-2022

ФИФА замерила скорость полета мяча при голах на чемпионате мира-2022.
Самый мощный на текущий момент голевой удар нанес полузащитник сборной Мексики Луис Чавес в матче против Саудовской Аравии (2:1). Он реализовал штрафной со скоростью 121 километр в час.
В тройку также попали голы Рицу Доана (Япония) и Никласа Фуллкруга (Германия).
- Турнир продолжится до 18 декабря.
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Источник: телеграм-канал Василия Конова