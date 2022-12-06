Луис Энрике взял на себя ответственность за поражение Испании от Марокко по пенальти

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение от Марокко в серии пенальти в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Вся ответственность лежит на мне, потому что я выбрал первых трех исполнителей. Дальше должны были решать игроки, но мы даже не добрались до четвертого удара.

Буну – отличный вратарь, и сегодня он был великолепен», – сказал Энрике.

Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.

На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.

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