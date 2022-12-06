Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Луис Энрике взял на себя ответственность за поражение Испании от Марокко по пенальти

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение от Марокко в серии пенальти в 1/8 финала ЧМ-2022.

    «Вся ответственность лежит на мне, потому что я выбрал первых трех исполнителей. Дальше должны были решать игроки, но мы даже не добрались до четвертого удара.

    Буну – отличный вратарь, и сегодня он был великолепен», – сказал Энрике.

    • Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.
    • На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Новости сборной Испании по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Испании по футболу на ЧМ-2022

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Павлюченко: «Я просто в шоке! Думал, что Испания отгрузит Марокко три мяча и пройдет дальше»
    «Футбольный боженька наказывает тех, кто неправильно себя ведет». Канчельскис – о вылете Испании с ЧМ-2022 4
    «Я дал игрокам задание – исполнить 1000 пенальти на тренировках». Энрике – за день до матча с Марокко 1
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1103

      ARSteven89 48 минут назад

      Сначала он не взял Серхио Рамоса, Лукаса Васкеса, Начо, Борху Иглесиаса, Хоселу, Микеля Мерино, Давида Де Хею и Кепу Аррисабалагу!
      А потом взял ответственность за вылет с ЧМ в 1/8 )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11