Луис Энрике взял на себя ответственность за поражение Испании от Марокко по пенальти

Сначала он не взял Серхио Рамоса, Лукаса Васкеса, Начо, Борху Иглесиаса, Хоселу, Микеля Мерино, Давида Де Хею и Кепу Аррисабалагу!
А потом взял ответственность за вылет с ЧМ в 1/8 )))
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение от Марокко в серии пенальти в 1/8 финала ЧМ-2022.
«Вся ответственность лежит на мне, потому что я выбрал первых трех исполнителей. Дальше должны были решать игроки, но мы даже не добрались до четвертого удара.
Буну – отличный вратарь, и сегодня он был великолепен», – сказал Энрике.
- Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.
- На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.
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