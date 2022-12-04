Месси высказался о предстоящем матче с Нидерландами

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Нидерландов.
«Нас ждет очень тяжелый поединок. Сборная Нидерландов захочет забрать у нас мяч. Уверен, что нам будет крайне тяжело», – сказал Месси.
- Матч состоится 9 декабря на стадионе «Лусаил Иконик».
- Команды встречались последний раз в полуфинале ЧМ-2014. Аргентина победила по пенальти.
- Как и тогда, Нидерланды тренирует Луи ван Гаал.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»