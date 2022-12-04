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    Месси высказался о предстоящем матче с Нидерландами

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Нидерландов.

    «Нас ждет очень тяжелый поединок. Сборная Нидерландов захочет забрать у нас мяч. Уверен, что нам будет крайне тяжело», – сказал Месси.

    • Матч состоится 9 декабря на стадионе «Лусаил Иконик».
    • Команды встречались последний раз в полуфинале ЧМ-2014. Аргентина победила по пенальти.
    • Как и тогда, Нидерланды тренирует Луи ван Гаал.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      GadzhiDAG 7 минут назад

      надеюсь нидерланды заткнут рты всем лизоблюдам месси, а то заколебали их постоянные высказывания о том , что месси то, месси другое.

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