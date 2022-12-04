Месси высказался о предстоящем матче с Нидерландами

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Нидерландов.

«Нас ждет очень тяжелый поединок. Сборная Нидерландов захочет забрать у нас мяч. Уверен, что нам будет крайне тяжело», – сказал Месси.

Матч состоится 9 декабря на стадионе «Лусаил Иконик».

Команды встречались последний раз в полуфинале ЧМ-2014. Аргентина победила по пенальти.

Как и тогда, Нидерланды тренирует Луи ван Гаал.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Лионель Месси: новости об игроке на ЧМ-2022

Новости сборной Аргентины по фтуболу на ЧМ-2022

Новости сборной Нидерландов по футболу на ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира