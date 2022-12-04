Чернышов: «Весь мир хотел бы увидеть в финале ЧМ-2022 Месси против Роналду»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился желанным финалом чемпионата мира-2022.

– Кого вы бы хотели увидеть в финале?

– Однозначно это Лионель Месси против Криштиану Роналду, другими словами Аргентина против Португалии. Думаю, весь мир бы хотел на это посмотреть. Если два величайших футболиста современности встретятся в очном противостоянии в финале чемпионата мира, это будет невероятное зрелище.

Аргентина сыграет в 1/4 финала с Нидерландами.

Португалия в 1/8 финала встретится со Швейцарией.

У Месси и Роналду на двоих 12 «Золотых мячей».

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