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    Чернышов: «Весь мир хотел бы увидеть в финале ЧМ-2022 Месси против Роналду»

    Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился желанным финалом чемпионата мира-2022.

    — Кого вы бы хотели увидеть в финале?

    — Однозначно это Лионель Месси против Криштиану Роналду, другими словами Аргентина против Португалии. Думаю, весь мир бы хотел на это посмотреть. Если два величайших футболиста современности встретятся в очном противостоянии в финале чемпионата мира, это будет невероятное зрелище.

    • Аргентина сыграет в 1/4 финала с Нидерландами.
    • Португалия в 1/8 финала встретится со Швейцарией.
    • У Месси и Роналду на двоих 12 «Золотых мячей».

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    Источник: «РБ Спорт»

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