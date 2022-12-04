Чернышов: «Весь мир хотел бы увидеть в финале ЧМ-2022 Месси против Роналду»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился желанным финалом чемпионата мира-2022.
– Кого вы бы хотели увидеть в финале?
– Однозначно это Лионель Месси против Криштиану Роналду, другими словами Аргентина против Португалии. Думаю, весь мир бы хотел на это посмотреть. Если два величайших футболиста современности встретятся в очном противостоянии в финале чемпионата мира, это будет невероятное зрелище.
- Аргентина сыграет в 1/4 финала с Нидерландами.
- Португалия в 1/8 финала встретится со Швейцарией.
- У Месси и Роналду на двоих 12 «Золотых мячей».
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: «РБ Спорт»