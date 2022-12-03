Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2022

На чемпионате мира в Катаре закончились последние матчи группового этапа. По ее итогам стали известны все пары 1/8 финала турнира.
3 декабря
18.00. Нидерланды – США
22.00. Аргентина – Австралия
4 декабря
18.00. Франция – Польша
22.00. Англия – Сенегал
5 декабря
18.00. Япония – Хорватия
22.00 Бразилия – Южная Корея
6 декабря
18.00. Марокко – Испания
22.00. Португалия – Швейцария
Чемпионат мира-2022 начался 20 ноября и закончится 18 декабря.
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Результаты матчей чемпионата ЧМ-2022
Лучшие бомбардиры группового этапа ЧМ-2022
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Источник: «Бомбардир»