Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2022

На чемпионате мира в Катаре закончились последние матчи группового этапа. По ее итогам стали известны все пары 1/8 финала турнира.

3 декабря

18.00. Нидерланды – США

22.00. Аргентина – Австралия

4 декабря

18.00. Франция – Польша

22.00. Англия – Сенегал

5 декабря

18.00. Япония – Хорватия

22.00 Бразилия – Южная Корея

6 декабря

18.00. Марокко – Испания

22.00. Португалия – Швейцария

Чемпионат мира-2022 начался 20 ноября и закончится 18 декабря.

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Результаты матчей чемпионата ЧМ-2022

Лучшие бомбардиры группового этапа ЧМ-2022

Таблицы с результатами всех групп на ЧМ-2022

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