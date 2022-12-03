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    Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2022

    На чемпионате мира в Катаре закончились последние матчи группового этапа. По ее итогам стали известны все пары 1/8 финала турнира.

    3 декабря

    18.00. Нидерланды – США

    22.00. Аргентина – Австралия

    4 декабря

    18.00. Франция – Польша

    22.00. Англия – Сенегал

    5 декабря

    18.00. Япония – Хорватия

    22.00 Бразилия – Южная Корея

    6 декабря

    18.00. Марокко – Испания

    22.00. Португалия – Швейцария

    Чемпионат мира-2022 начался 20 ноября и закончится 18 декабря.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      AMATERASU 35 минут назад

      Самая большая сенсация этого ЧМ в том, что из Азии (азиатской конфедерации футбола) в плей-офф отобралось больше команд, чем из других частей света (не считая Европу). И судя по качеству игры европейских сборных, в этот раз кубок уедет отнюдь не в Европу. Всё. Больше ничего не скажу.

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      Рейтинг: +8411

      vladik12 55 минут назад

      Хочу такую 1/4:
      Нидерланды - Австралия;
      Польша - Сенегал;
      Япония - Южная Корея;
      Марокко - Швейцария.

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      Рейтинг: +1059

      ARSteven89 > vladik12 53 минуты назад

      Мечта Луи Ван Гааля)

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      Рейтинг: +1059

      ARSteven89 1 час назад

      Если всё пойдёт без сенсаций, то с 1/4 каждый матч будет убойный просто. Столько ностальгических переплетений, ухххх!)

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