Ядовитая змея замечена возле базы сборной Германии

Футболисты сборной Германии видели змею вблизи своей тренировочной базы в Северной Каролине.

По одной версии, это был медноголовый щитомордник, по другой – обыкновенная медянка.

О встрече с ядовитой змеей рассказал полузащитник Йозуа Киммих.

«Вчера мы видели змею, и нам сказали, что она ядовита. Если вас укусили, то нужно обращаться в больницу.

Не думаю, что это смертельно, но, конечно, неприятно – если наступить на змею, это может плохо закончиться.

Поэтому мы стараемся держаться от животных подальше», – заявил Киммих.