Ядовитая змея замечена возле базы сборной Германии

Футболисты сборной Германии видели змею вблизи своей тренировочной базы в Северной Каролине.
По одной версии, это был медноголовый щитомордник, по другой – обыкновенная медянка.
О встрече с ядовитой змеей рассказал полузащитник Йозуа Киммих.
«Вчера мы видели змею, и нам сказали, что она ядовита. Если вас укусили, то нужно обращаться в больницу.
Не думаю, что это смертельно, но, конечно, неприятно – если наступить на змею, это может плохо закончиться.
Поэтому мы стараемся держаться от животных подальше», – заявил Киммих.
- Немцы стартовали на ЧМ-2026 с победы над Кюрасао (7:1).
- Следующий соперник – Кот‑д’Ивуар (20 июня).
Источник: Bayern & Germany