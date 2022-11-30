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    Шалимов раскритиковал качество игры на ЧМ-2022

    Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о ЧМ-2022.

    – Как вы оцениваете уровень футбола на этом чемпионате мира в Катаре?

    – Пока ничего веселого я не вижу, даже в те моменты, когда семь забивают… Как-то скучновато. Чемпионат мира, как и чемпионат Европы, подразумевает, что команды, в большей степени, должны раскачаться. Тем более, мы должны учитывать то, как внутренние первенства закончились.

    Уже через неделю начался чемпионат мира, времени стать командой и сыграться не было, поэтому я думаю, что нужно еще время для этого. Без этого никак. Надо смотреть, кто пройдет в плей-офф, кто на кого может попасть. Потом будет более качественно, чем сейчас.

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    Расписание матчей чепионата мира по футболу на сегодня

    Результаты матчей ЧМ-2022 по футболу

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    Источник: «Спорт день за днем»

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