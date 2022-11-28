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    Бензема может сыграть на ЧМ-2022. Он восстанавливается быстрее, чем ожидалось

    Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема еще может вернуться на ЧМ-2022.

    По информации RMC Sport, восстановление Бензема после травмы проходит быстрее, чем ожидалось. Обладатель «Золотого мяча»-2022 сможет приступить к тренировкам уже на этой неделе.

    Бензема числится в заявке Франции на ЧМ-2022, поэтому сможет сыграть на турнире в случае успешного восстановления. Тренер французов Дидье Дешам решил не вызывать игрока на замену травмированному форварду.

    • Франция играет в группе с Данией, Тунисом и Австралией.
    • ЧМ продлится до 18 декабря.

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    Источник: RMC Sport

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