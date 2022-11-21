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    Дешам объяснил, почему не вызвал в сборную Франции другого футболиста вместо Бензема

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил, почему травмированного форварда Карима Бензема никто не заменил в итогом составе команды на ЧМ-2022.

    «Я принял такое решение, потому что уверен: у нас есть всe, что нужно. Больше изменений не будет. В заявке останется 25 футболистов», – сказал Дешам.

    • Бензема пропустит ЧМ-2022 из-за травмы.
    • Он выбыл на 3 недели из-за проблем с бедром.
    • Франция сыграет в группе с Данией, Тунисом и Австралией.

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    Источник: RMC Sport

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    21.11.2022 22:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17942

      Cleaner 1 час назад

      А ведь кто то мог получить МЕДАЛЬ Чемпионата Мира. Но лягушонок Дешам ЛИШИЛ гражданина своей страны такой возможности...(((

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