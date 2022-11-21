Дешам объяснил, почему не вызвал в сборную Франции другого футболиста вместо Бензема

А ведь кто то мог получить МЕДАЛЬ Чемпионата Мира. Но лягушонок Дешам ЛИШИЛ гражданина своей страны такой возможности...(((
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил, почему травмированного форварда Карима Бензема никто не заменил в итогом составе команды на ЧМ-2022.
«Я принял такое решение, потому что уверен: у нас есть всe, что нужно. Больше изменений не будет. В заявке останется 25 футболистов», – сказал Дешам.
- Бензема пропустит ЧМ-2022 из-за травмы.
- Он выбыл на 3 недели из-за проблем с бедром.
- Франция сыграет в группе с Данией, Тунисом и Австралией.
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