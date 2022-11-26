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    Аргентина в матче с Мексикой установила личный антирекорд

    В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Мексики. К перерыву счет 0:0.

    Аргентина нанесла свой первый удар по воротам на 40-й минуте. Это ее самый поздний первый удар в матче ЧМ за всю историю.

    До этого самый поздний первый удар Аргентины на ЧМ был в 1990 году в матче против Германии: тогда аргентинцы первый раз пробили по воротам на 39-й минуте.

    • Аргентина лишится шансов на выход из группы, если проиграет Мексике.

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    Подробности результата матча Аргентина – Мексика

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    Источник: телеграм-канал Opta

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    26.11.2022 22:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12015

      BRO_football 1 час назад

      Кто там говорил, что Аргентина - фаворит ЧМ 2022?

      1
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      Рейтинг: +7590

      mihail200606 1 час назад

      Эту Аргентину невозможно смотреть

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