Аргентина в матче с Мексикой установила личный антирекорд

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Мексики. К перерыву счет 0:0.

Аргентина нанесла свой первый удар по воротам на 40-й минуте. Это ее самый поздний первый удар в матче ЧМ за всю историю.

До этого самый поздний первый удар Аргентины на ЧМ был в 1990 году в матче против Германии: тогда аргентинцы первый раз пробили по воротам на 39-й минуте.

Аргентина лишится шансов на выход из группы, если проиграет Мексике.

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Подробности результата матча Аргентина – Мексика

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