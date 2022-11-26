Аргентина в матче с Мексикой установила личный антирекорд

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Мексики. К перерыву счет 0:0.
Аргентина нанесла свой первый удар по воротам на 40-й минуте. Это ее самый поздний первый удар в матче ЧМ за всю историю.
До этого самый поздний первый удар Аргентины на ЧМ был в 1990 году в матче против Германии: тогда аргентинцы первый раз пробили по воротам на 39-й минуте.
- Аргентина лишится шансов на выход из группы, если проиграет Мексике.
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Подробности результата матча Аргентина – Мексика
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Источник: телеграм-канал Opta