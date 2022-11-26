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    ЧМ-2022. Аргентина благодаря Месси победила Мексику (2:0)

    Сборная Аргентины во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022 победила Мексику. Решающий гол у Лионеля Месси.

    В случае поражения Аргентина лишилась бы шансов на выход в плей-офф.

    Аргентинцы вышли на второе место в группе. Мексика идет последней.

    В последнем туре Аргентина сыграет с Польшей, Мексика – с Саудовской Аравией.

    ЧМ-2022. Группа С. 2-й тур

    Аргентина – Мексика – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Месси, 64; 2:0 – Фернандес, 87.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2022 23:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4111

      mutabor0992 20 минут назад

      СУПЕР-ГНОООООООМ!!!

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      Рейтинг: +980

      ARSteven89 22 минуты назад

      Аргентина-Польша - матч за то, чтобы избежать Францию в 1/8 и получить Австралию или Данию!

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