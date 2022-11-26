Сборная Аргентины во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022 победила Мексику. Решающий гол у Лионеля Месси.

В случае поражения Аргентина лишилась бы шансов на выход в плей-офф.

Аргентинцы вышли на второе место в группе. Мексика идет последней.

В последнем туре Аргентина сыграет с Польшей, Мексика – с Саудовской Аравией.

ЧМ-2022. Группа С. 2-й тур

Аргентина – Мексика – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Месси, 64; 2:0 – Фернандес, 87.

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