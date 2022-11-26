Сборная Аргентины во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022 победила Мексику. Решающий гол у Лионеля Месси.
В случае поражения Аргентина лишилась бы шансов на выход в плей-офф.
Аргентинцы вышли на второе место в группе. Мексика идет последней.
В последнем туре Аргентина сыграет с Польшей, Мексика – с Саудовской Аравией.
ЧМ-2022. Группа С. 2-й тур
Аргентина – Мексика – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Месси, 64; 2:0 – Фернандес, 87.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Бомбардир.ру