Быстров оценил игру Сербии в матче с Бразилией

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Бразилией и Сербией.

Бразильцы победили со счетом 2:0.

Оба гола забил Ришарлисон.

Сербы за всю игру нанесли 4 удара (0 – в створ).

«Сербы разочаровали. А бразильцы как были моими фаворитами, так и остались ими», – сказал Быстров.

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