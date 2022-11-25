Быстров оценил игру Сербии в матче с Бразилией

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Бразилией и Сербией.
- Бразильцы победили со счетом 2:0.
- Оба гола забил Ришарлисон.
- Сербы за всю игру нанесли 4 удара (0 – в створ).
«Сербы разочаровали. А бразильцы как были моими фаворитами, так и остались ими», – сказал Быстров.
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Источник: «Матч ТВ»