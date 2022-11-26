В сборной Бразилии ожидали, что футболисты Сербии будут грубо играть против Неймара и Винисиуса

Бразилия победила Сербию со счетом 2:0 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

В бразильской сборной ожидали грубой игры от соперников, особенно против Неймара и Винисиуса.

В итоге нападающий «ПСЖ» получил травму и выбыл как минимум до конца группового этапа чемпионата мира.

У Неймара повреждение боковой связки правого голеностопа.

Также был травмирован защитник Данило.

Бразильцам осталось сыграть в группе со Швейцарией и Камеруном.

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