В сборной Бразилии ожидали, что футболисты Сербии будут грубо играть против Неймара и Винисиуса

Это кто тебе наплёл,бомбардир, что сербы будут грубить? Бл..., опять х...лы на бомбардире сивухи приняли...
Бразилия победила Сербию со счетом 2:0 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.
В бразильской сборной ожидали грубой игры от соперников, особенно против Неймара и Винисиуса.
В итоге нападающий «ПСЖ» получил травму и выбыл как минимум до конца группового этапа чемпионата мира.
- У Неймара повреждение боковой связки правого голеностопа.
- Также был травмирован защитник Данило.
- Бразильцам осталось сыграть в группе со Швейцарией и Камеруном.
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