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    ФИФА открыла дело против Сербии после жалобы Косово

    ФИФА проведет разбирательство в связи с обращением Федерации футбола Косово.

    • В раздевалке сборной Сербии перед матчем ЧМ-2022 против Бразилии (0:2) вывесили флаг с территорией Косово в составе сербского государства.
    • Также на нем была надпись: «Не сдаваться!».
    • В Косово считают действия сербов агрессивными и шовинистическими.

    В связи с жалобой Косово открыто дисциплинарное дело.

    В ФИФА подозревают, что сербы допустили нарушения, использовав спортивное мероприятие для демонстрации неспортивных вещей.

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    Источник: Associated Press

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