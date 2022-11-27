ФИФА открыла дело против Сербии после жалобы Косово

ФИФА проведет разбирательство в связи с обращением Федерации футбола Косово.

В раздевалке сборной Сербии перед матчем ЧМ-2022 против Бразилии (0:2) вывесили флаг с территорией Косово в составе сербского государства.

Также на нем была надпись: «Не сдаваться!».

В Косово считают действия сербов агрессивными и шовинистическими.

В связи с жалобой Косово открыто дисциплинарное дело.

В ФИФА подозревают, что сербы допустили нарушения, использовав спортивное мероприятие для демонстрации неспортивных вещей.

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