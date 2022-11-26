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    Косово пожаловалось в ФИФА на сборную Сербии из-за флага в раздевалке

    Федерация футбола Косово сообщила о подаче жалобы в ФИФА.

    Они недовольны тем, что в раздевалке сборной Сербии перед матчем ЧМ-2022 против Бразилии (0:2) вывесили флаг с территорией Косово в составе сербского государства. Также на нем была надпись: «Не сдаваться!».

    В Косово считают действия сербов агрессивными и шовинистическими.

    • Косово – частично признанная страна, которая является членом ФИФА и УЕФА.
    • Россия не признает независимость региона.

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    Источник: сайт Федерации футбола Косово

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