Косово пожаловалось в ФИФА на сборную Сербии из-за флага в раздевалке

Федерация футбола Косово сообщила о подаче жалобы в ФИФА.

Они недовольны тем, что в раздевалке сборной Сербии перед матчем ЧМ-2022 против Бразилии (0:2) вывесили флаг с территорией Косово в составе сербского государства. Также на нем была надпись: «Не сдаваться!».

В Косово считают действия сербов агрессивными и шовинистическими.

Косово – частично признанная страна, которая является членом ФИФА и УЕФА.

Россия не признает независимость региона.

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