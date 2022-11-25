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    «Один из самых тяжелых дней за всю карьеру». Неймар прокомментировал травму на ЧМ-2022

    Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал травму, полученную в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0).

    «Это один из самых тяжелых дней за всю мою карьеру. Снова травма на чемпионате мира.

    Да, я травмирован, но я уверен, что я еще сыграю на этом турнире и помогу своим партнерам и себе», – написал Неймар.

    • У него выявлено растяжение связок голеностопа.
    • Игрок пропустит как минимум весь групповой этап.
    • Неймар также травмировался на домашнем для Бразилии ЧМ-2014.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +973

      ARSteven89 1 час назад

      Кому там помогать - тут главное не мешать, а они и без тебя справятся!

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      Рейтинг: +178

      SuperPav11 > ARSteven89 50 минут назад

      Не хрена не справятся немнцы им напомнят 7 1

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