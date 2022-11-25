«Один из самых тяжелых дней за всю карьеру». Неймар прокомментировал травму на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал травму, полученную в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0).
«Это один из самых тяжелых дней за всю мою карьеру. Снова травма на чемпионате мира.
Да, я травмирован, но я уверен, что я еще сыграю на этом турнире и помогу своим партнерам и себе», – написал Неймар.
- У него выявлено растяжение связок голеностопа.
- Игрок пропустит как минимум весь групповой этап.
- Неймар также травмировался на домашнем для Бразилии ЧМ-2014.
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Источник: Бомбардир.ру