«Один из самых тяжелых дней за всю карьеру». Неймар прокомментировал травму на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал травму, полученную в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0).

«Это один из самых тяжелых дней за всю мою карьеру. Снова травма на чемпионате мира.

Да, я травмирован, но я уверен, что я еще сыграю на этом турнире и помогу своим партнерам и себе», – написал Неймар.

У него выявлено растяжение связок голеностопа.

Игрок пропустит как минимум весь групповой этап.

Неймар также травмировался на домашнем для Бразилии ЧМ-2014.

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