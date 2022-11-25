Неймар надеется восстановиться от травмы к плей-офф ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар, скорее всего, сможет еще сыграть на чемпионате мира.
30-летний футболист надеется восстановиться от травмы к плей-офф ЧМ-2022.
Форвард «ПСЖ» мог бы принять участие и в матче 3-го тура группового этапа против Камеруна, но тренерский штаб, вероятно, не будет рисковать его здоровьем.
- Неймар травмировался в четверг в игре с Сербией (2:0).
- У него выявлено растяжение связок голеностопа.
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Источник: Le Parisien