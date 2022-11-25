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    Неймар надеется восстановиться от травмы к плей-офф ЧМ-2022

    Нападающий сборной Бразилии Неймар, скорее всего, сможет еще сыграть на чемпионате мира.

    30-летний футболист надеется восстановиться от травмы к плей-офф ЧМ-2022.

    Форвард «ПСЖ» мог бы принять участие и в матче 3-го тура группового этапа против Камеруна, но тренерский штаб, вероятно, не будет рисковать его здоровьем.

    • Неймар травмировался в четверг в игре с Сербией (2:0).
    • У него выявлено растяжение связок голеностопа.

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    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 15:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17171

      Garrincha58 39 минут назад

      этот клоун в своём репертуаре сыграет пол матча и всё так было на всех больших турнирах а между прочим без него команда играет на много сильней тоже самое и Аргентине надо играть без Месси

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