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    Вратаря Уэльса Хеннесcи удалили в матче с Ираном. Это 1-я красная карточка на ЧМ-2022

    Иран играет с Уэльсом во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    На 86-й минуте валлийцы остались вдесятером – красную карточку получил вратарь Уэйн Хеннесcи.

    Его наказали за фол за пределами штрафной – он сбил нападающего иранцев Мехди Тареми.

    Это первое удаление в матчах чемпионата мира в Катаре.

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    Источник: «Бомбардир»

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