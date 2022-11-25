Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Канделаки отреагировала на травму Азмуна. Она называла его игроком сборной России

    Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделки оставила пост в телеграме после травмы нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Уэльса (2:0).

    «Мой дорогой Азмун)», – написала Канделаки.

    • Ранее Канделаки ошибочно называла Азмуна игроком сборной России.
    • Азмун выступает за «Байер», а ранее играл в РПЛ за «Зенит», «Ростов», «Рубин».
    • Иран идет в группе ЧМ-2022 2-м.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Азмун объяснил, почему придушил тренера Кейруша после гола Уэльсу
    Азмун придушил тренера Кейруша после гола Уэльсу 5
    Азмун – лидер ЧМ-2022 по попаданиям в каркас ворот 3
    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11