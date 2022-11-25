Канделаки отреагировала на травму Азмуна. Она называла его игроком сборной России

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделки оставила пост в телеграме после травмы нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Уэльса (2:0).

«Мой дорогой Азмун)», – написала Канделаки.

Ранее Канделаки ошибочно называла Азмуна игроком сборной России.

Азмун выступает за «Байер», а ранее играл в РПЛ за «Зенит», «Ростов», «Рубин».

Иран идет в группе ЧМ-2022 2-м.

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