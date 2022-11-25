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    Азмуна заменили в матче Уэльс – Иран из-за повреждения

    Иран играет с Уэльсом во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    На 68-й минуте поле покинул нападающий иранцев Сердар Азмун.

    Экс-футболиста «Зенита» заменили после того, как ему несколько раз требовалась помощь врачей.

    • У Азмуна нет голевых действий в 2 матчах ЧМ.
    • Форвард рисковал пропустить турнир из-за разрыва мышцы голеностопа.

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    Источник: «Бомбардир»

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