Азмуна заменили в матче Уэльс – Иран из-за повреждения

Иран играет с Уэльсом во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
На 68-й минуте поле покинул нападающий иранцев Сердар Азмун.
Экс-футболиста «Зенита» заменили после того, как ему несколько раз требовалась помощь врачей.
- У Азмуна нет голевых действий в 2 матчах ЧМ.
- Форвард рисковал пропустить турнир из-за разрыва мышцы голеностопа.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Расписание матчей чемпионата мира по футболу на 25 ноября
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: «Бомбардир»