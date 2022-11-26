«Фантастический матч, горжусь Сердаром». Агент оценил игру Азмуна во встрече с Уэльсом

Агент форварда сборной Ирана Сердара Азмуна Арманд Дурн оценил выступление игрока в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Уэльса (2:0).

«Я так горжусь Сердаром! В то же время очень сильно хотелось, чтобы он смог забить гол в этой встрече. Но Азмун все равно провел фантастический матч, он выглядел очень сильно и играл от всего сердца. И нужно заметить, что тренер иранской сборной проделал отличную работу, в этом можно не сомневаться», — сказал Дурн.

Азмуна заменили во 2-м тайме из-за повреждения.

Оба гола Иран забил уже без Азмуна на поле.

Иран впервые победил европейского соперника на ЧМ.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира