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    «Фантастический матч, горжусь Сердаром». Агент оценил игру Азмуна во встрече с Уэльсом

    Агент форварда сборной Ирана Сердара Азмуна Арманд Дурн оценил выступление игрока в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Уэльса (2:0).

    «Я так горжусь Сердаром! В то же время очень сильно хотелось, чтобы он смог забить гол в этой встрече. Но Азмун все равно провел фантастический матч, он выглядел очень сильно и играл от всего сердца. И нужно заметить, что тренер иранской сборной проделал отличную работу, в этом можно не сомневаться», — сказал Дурн.

    • Азмуна заменили во 2-м тайме из-за повреждения.
    • Оба гола Иран забил уже без Азмуна на поле.
    • Иран впервые победил европейского соперника на ЧМ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17484

      paracetamol 22 минуты назад

      В матче с пиндосами Ирану придется нелегко. Судейство будет в одни ворота!

      1
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      Рейтинг: +11197

      knikos 43 минуты назад

      Сердару желаю , всё , что он не забил сегодня , забить пиндосам ! От души .

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      Рейтинг: +17484

      paracetamol 52 минуты назад

      Сердару в игре с пиндосами нужно попадать не в штангу, а рядом!

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