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    Все игроки сборной Ирана пели гимн перед матчем с Уэльсом. Ранее они молчали в знак протеста

    Иран играет с Уэльсом во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Перед началом матча футболисты иранской сборной всем составом пели гимн своей страны.

    Болельщики, находящиеся на стадионе, освистали игроков за это.

    Ранее иранцы не стали петь гимн перед игрой с Англией (2:6). Тогда фанаты им аплодировали.

    • В Иране с 16 сентября проходят массовые протесты.
    • Причина – смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице после задержания полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      wiffellencouro 25 минут назад

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      Рейтинг: +1307

      Manilov 34 минуты назад

      Вот, что "пистон" животворящий делает. Сразу шелковые стали.

      1
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      Рейтинг: +1036

      Сержтир 57 минут назад

      Видать серьёзно поговорили с футболистами, что если не споют как соловьи гимн страны то могут и не возвращатся.

      1
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      Рейтинг: +3975

      Питерский князь 1 час назад

      Надо было в знак протеста расстрелять сборную США!
      :))))

      2
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      Рейтинг: +24794

      bset > Питерский князь 1 час назад

      Откуда в русских столько любви к убийствам? Мы же миролюбивая нация, в войне победили. Откуда агрессия-то стала в нас проявляться?

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      Рейтинг: +541

      klimovich > bset 54 минуты назад

      Это все компьютерные игры и феминистки.

      1
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      Рейтинг: +396

      Азбука > bset 2 минуты назад

      Тлетворное влияние запада. Насмотрелись амерских боевиков и прониклись чужеродным образом жизни. Теперь расхлёбываем.

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