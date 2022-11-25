Все игроки сборной Ирана пели гимн перед матчем с Уэльсом. Ранее они молчали в знак протеста

Иран играет с Уэльсом во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Перед началом матча футболисты иранской сборной всем составом пели гимн своей страны.

Болельщики, находящиеся на стадионе, освистали игроков за это.

Ранее иранцы не стали петь гимн перед игрой с Англией (2:6). Тогда фанаты им аплодировали.

В Иране с 16 сентября проходят массовые протесты.

Причина – смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице после задержания полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.

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