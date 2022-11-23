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    ЧМ-2022. Франция разгромила Австралию, Жиру сделал дубль и догнал Анри

    Франция разгромила Австралию (4:1) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022.

    Дубль оформил нападающий Оливье Жиру. Он забил 50-й и 51-й мячи в составе национальной команды и сравнялся с Тьерри Анри.

    Следующий гол Жиру сделает его лучшим бомбардиром сборной Франции в истории.

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил гол и сделал голевую передачу.

    Чемпионат мира. 1-й тур. Группа D

    Франция – Австралия – 4:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Гудвин, 9; 1:1 – Рабьо, 27; 2:1 – Жиру, 32; 3:1 – Мбаппе, 68; 4:1 – Жиру, 71.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26917

      JTherry 6 минут назад

      сборная Франции по-чемпионски сыграла, вынесли австралийцев, Дания - на очереди...

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      Рейтинг: +337

      Ill Ich 17 минут назад

      Французы, конечно, выиграли. Но вряд-ли с Австралией будет легко Дании и Тунису.

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