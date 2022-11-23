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    Мбаппе установил рекорд ЧМ по касаниям в чужой штрафной в 21-м веке

    Франция разгромила Австралию со счетом 4:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе в этом матче совершил 19 касаний в чужой штрафной площади.

    Это рекордный показатель для чемпионата мира в 21-м веке.

    Больше касаний в чужой штрафной на ЧМ делал только итальянец Луиджи Рива (20) в 1970 году.

    Что касается текущего столетия, то ранее рекорд делили три футболиста с 16 касаниями.

    • Неймар – против Сербии на ЧМ-2018;
    • Давид Вилья – против Гондураса на ЧМ-2010;
    • Эль-Хаджи Диуф – против Швеции на ЧМ-2002.

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    Источник: Opta

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