Мбаппе установил рекорд ЧМ по касаниям в чужой штрафной в 21-м веке

Франция разгромила Австралию со счетом 4:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе в этом матче совершил 19 касаний в чужой штрафной площади.

Это рекордный показатель для чемпионата мира в 21-м веке.

Больше касаний в чужой штрафной на ЧМ делал только итальянец Луиджи Рива (20) в 1970 году.

Что касается текущего столетия, то ранее рекорд делили три футболиста с 16 касаниями.

Неймар – против Сербии на ЧМ-2018;

Давид Вилья – против Гондураса на ЧМ-2010;

Эль-Хаджи Диуф – против Швеции на ЧМ-2002.

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