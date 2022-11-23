Франция – 1-й за 16 лет чемпион мира, победивший в стартовом матче следующего ЧМ

Франция разгромила Австралию со счетом 4:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Французы прервали неудачную серию действующих чемпионов мира.
Впервые за 16 лет победитель ЧМ выиграл стартовый матч следующего мундиаля.
В 2006 году подобное удалось сборной Бразилии.
- ЧМ-2006: Бразилия – Хорватия – 1:0;
- ЧМ-2010: Италия – Парагвай – 1:1;
- ЧМ-2014: Испания – Нидерланды – 1:5;
- ЧМ-2018: Германия – Мексика – 0:1.
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Источник: «Бомбардир»