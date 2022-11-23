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    Дешам прокомментировал победу Франции над Австралией в матче ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги выигранного матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Австралии.

    • Французы разгромили соперника со счетом 4:1.
    • Следующий соперник действующих чемпионов мира – Дания (26 ноября, 19:00 мск).

    «Несмотря на неудачное начало матча, мы сделали все что нужно.

    Во втором тайме команда могла забить еще больше.

    Австралия потратила все силы до перерыва», – заявил Дешам.

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    Источник: RMC Sport

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