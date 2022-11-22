Жиру забил 50-й мяч за сборную. Только один француз забил больше

Сборная Франции побеждает Австралию в первом туре группового этапа ЧМ-2022 (2:1, перерыв).

На 32-й минуте отличился нападающий сборной Франции Оливье Жиру. Он забил 50-й гол за национальную команду.

36-летнему форварду осталось забить один мяч для повторения рекорда по голам за сборную Франции, который принадлежит экс-форварду «Барсы» и «Арсенала» Тьерри Анри (51).

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.

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