Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Жиру забил 50-й мяч за сборную. Только один француз забил больше

    Сборная Франции побеждает Австралию в первом туре группового этапа ЧМ-2022 (2:1, перерыв).

    На 32-й минуте отличился нападающий сборной Франции Оливье Жиру. Он забил 50-й гол за национальную команду.

    36-летнему форварду осталось забить один мяч для повторения рекорда по голам за сборную Франции, который принадлежит экс-форварду «Барсы» и «Арсенала» Тьерри Анри (51).

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    ЧМ-2022. Франция разгромила Австралию, Жиру сделал дубль и догнал Анри 1
    Франция – Австралия прогноз на матч чемпионата мира 2022 1
    Где и во сколько смотреть матч Франция – Австралия 22 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2022 22:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11