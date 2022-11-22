«Во всем виноват Месси». Овчинников – о поражении Аргентины от Саудовской Аравии

Экс-тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) на ЧМ-2022.

«Проклят ли Месси? Думаю, всe дело в нeм. Во всeм виноват Месси. Ну не везeт ему со сборной. Вернее, Аргентине с ним не везeт», — сказал Овчинников.

Прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.

Следующий соперник Аргентины – Мексика (26 ноября, 22:00 мск).

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира