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    «Во всем виноват Месси». Овчинников – о поражении Аргентины от Саудовской Аравии

    Экс-тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) на ЧМ-2022.

    «Проклят ли Месси? Думаю, всe дело в нeм. Во всeм виноват Месси. Ну не везeт ему со сборной. Вернее, Аргентине с ним не везeт», — сказал Овчинников.

    • Прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.
    • Следующий соперник Аргентины – Мексика (26 ноября, 22:00 мск).

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    Источник: «Чемпионат»

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