Сабрина Квист Йенсен – жена Кристиана Эриксена, которая помогла игроку сборной Дании пережить сердечный приступ

Кристиан Эриксен возвращается с Данией на большой турнир. Прошлым летом Эриксен перенес остановку сердца в матче против Финляндии, и это событие стало шоковым для всего мира. Когда врачи оказывали первую помощь, капитан Дании Симон Кьер закрыл выбежавшую на поле жену Эриксена Сабрину Квист Йенсен и утешал ее. Позже Сабрина сопровождала мужа на всех этапах восстановления и возвращения в футбол.

Кто такая жена Эриксена: они знакомы с юношества, но даже после замужества она не сразу переехала в Лондон

Сабрина Квист Йенсен максимально скрытая жена большой звезды АПЛ. Она редко появляется на различных мероприятиях и почти никогда не дает интервью. Вот одно из немногих – английским медиа в 2016 году:

«Мы с Крисом познакомились очень давно. Помню, на третьем свидании он в шутку спросил, выйду ли я за него замуж. Я тогда посмеялась и сказала, что посмотрю на его звездную болезнь. Правда в том, что Крис никогда в компании друзей и родных не вел себя как звезда. Он просто Кристиан, который любит обыкновенные вещи и совершает обыкновенные поступки. Образ культурного и спокойного парня, который построили журналисты за много лет, полностью соответствуют Крису».

В 2012 году пара сыграла свадьбу. В 2013-м Эриксен подписал контракт с «Тоттенхэмом». Но Сабрина приехала к нему через семь месяцев: она заканчивала обучение и не могла все бросить. Эриксен говорил: «Как вы знаете, у меня есть девушка. Но сейчас она не в Лондоне, у нее есть незаконченные дела в Дании – и мне очень сложно без нее».

Семья Эриксена ни разу не попадала в скандалы: источники, близкие к ним, говорят, что у него мир и идиллия в отношениях. В 2018-м у них родился сын, в 2020-м – второй ребенок.

Сабрина пожертвовала карьерой ради мужа – после остановки сердца она помогала ему во всем, лишь бы он вернулся в футбол

Сабрина отучилась на парикмахера, но сразу же после защиты диплома уехала в Англию, где ее ждал Кристиан Эриксен. По профессии она не работала ни дня, о чем однажды сказала: «Я немного жалею, что не смогла работать самостоятельно. Но тогда бы я жила отдельно от Криса. Мы рядом – и это главное».

Два сложных момента в отношениях пары.

Первый случился еще за некоторое время до того матча на Евро-2020 – когда Эриксен уходил в «Интер», и там у него не все получалось. Почему-то об этом рассказывал Ромелу Лукаку: «Мы не сомневаемся в Кристиане. Он высококлассный футболист. Спад бывает, когда резко меняешь лиги. Но я знаю, что дома его ждет целая армия болельщиков, которые делают его жизнь лучше». Намек на жену и детей понятен.

Второй – остановка сердца на Евро. Дальше жена абсолютно везде сопровождала его – даже когда он срывался в Голландию на восстановление с «Аяксом».

Вот свежее интервью Эриксена после перехода в «Манчестер Юнайтед»: «Я удивлен, что за такой короткий отрезок пережил столько событий. По правде говоря, ничего бы хорошего со мной не было, если бы рядом не было семьи – это единственный источник счастья для меня».

Фото: соцсети Кристиана Эриксена

Горячая южноафриканская модель – девушка игрока сборной Англии Дайера

Аннеки Моленар – девушка самого дорогого футболиста сборной Нидерландов

Зулай Погба – девушка звезды сборной Франции, которая пропустит ЧМ-2022

Софья Балби – жена лучшего бомбардира в истории Уругвая