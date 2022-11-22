Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Оздоев заявил, что только один российский тренер давал более сильные нагрузки, чем Пирло

    Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев высказался о главном тренере клуба Андреа Пирло.

    — Что самое необычное в его тренировках?

    — Нагрузки, скоростная работа.

    — Серьезнее, чем в России?

    — Я бы поставил его на второе место после Рината Саяровича (Билялетдинова).

    • Летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита».
    • В этом сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 12 матчах.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Оздоев охарактеризовал Пирло двумя словами
    «Был звонок от человека, которому я не смог отказать». Оздоев – о переходе в «Карагюмрюк»
    Оздоев: «Был шанс остаться в России. Но из «Зенита» не уходят, чтобы перейти в другой клуб РПЛ»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:13
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12179

      Алексей З 30 минут назад

      Миранчук на тренировках в Италии стал почему-то уставать, этот удивлён нагрузками.
      Ребята вы в России как в доме отдыха.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11