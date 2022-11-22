Оздоев заявил, что только один российский тренер давал более сильные нагрузки, чем Пирло

Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев высказался о главном тренере клуба Андреа Пирло.

— Что самое необычное в его тренировках?

— Нагрузки, скоростная работа.

— Серьезнее, чем в России?

— Я бы поставил его на второе место после Рината Саяровича (Билялетдинова).

Летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита».

В этом сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 12 матчах.

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